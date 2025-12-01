‘어섬 킴’ 김하성, 애틀랜타와 ‘1년 2000만달러’ 계약

ESPN 등 미국 언론은 16일 “내야수 김하성이 애틀랜타와 1년 2000만 달러(약 295억 원)에 계약했다”고 알렸다. 2025시즌이 끝난 후 내년 1600만 달러(약 236억 원)의 보장 연봉을 받는 선수 옵션을 포기하고 FA를 선언했던 김하성은 기존 연봉보다 400만 달러 많은 금액을 받고 팀에 남게 됐다.
2021년 샌디에이고 유니폼을 입고 빅리그 무대를 밟은 김하성은 2024시즌 종료 후 탬파베이와 2년 총액 2900만 달러(약 428억 원)에 계약하면서 2025시즌 후 옵트 아웃 조항을 넣었다. 크고 작은 부상에 시달리던 그는 9월 유격수 자원을 원했던 애틀랜타에 합류했다. 애틀랜타에선 제 기량을 회복하며 24경기에 나와 타율 0.253, 3홈런, 12타점, OPS(출루율+장타율) 0.684로 반등했다.
올 FA 시장을 앞두고 현지 언론은 뛰어난 수비력에 방망이 솜씨도 갖춘 김하성이 3년에 4800만∼6000만 달러(약 690억∼862억 원) 수준의 계약을 따낼 것으로 전망했으나 결국 다년 계약을 하진 못했다. 앨릭스 앤소풀로스 애틀랜타 단장(48)은 “샌디에이고 시절의 김하성으로 돌아오길 기대한다”며 “이번 복귀가 ‘가능하면 더 긴 동행’으로 이어져 다음 시즌이 끝난 뒤 더 큰 다년 계약을 얻길 바란다”고 말했다. 김하성은 2026시즌을 마친 뒤 다시 FA 다년 계약에 도전할 것으로 보인다.
