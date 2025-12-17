욕창 생긴 아내 방치해 구더기까지…육군 부사관, 살인혐의 기소

아내의 온몸에 욕창과 구더기가 생길 때까지 방치해 사망에 이르게 한 육군 부사관이 재판에 넘겨졌다.
16일 육군 등에 따르면 군검찰은 전날 30대 부사관 A 씨를 살인 혐의로 기소했다. 앞서 육군 수사단이 중유기치사 혐의로 송치한 것보다 형량을 높여 기소한 것이다.
군검찰은 부작위(마땅히 해야 할 행위를 하지 않은 상황)에 의한 살인죄가 성립할 수 있다고 판단해 주위적(주된) 공소사실로 살인을 적용하고, 이에 대한 유죄가 인정되지 않을 경우를 대비해 예비적 공소사실로 유기치사를 함께 적용했다.
A 씨는 지난 8월부터 아내의 몸에 욕창이 생겼는데도 치료나 보호조치를 하지 않아 숨지게 한 혐의를 받는다. 경기 파주시 육군 기갑부대 소속 상사인 그는 지난 11월 17일이 돼서야 “아내의 의식이 혼미하다”며 119에 신고했다.
신고를 받고 출동한 구급대는 파주시 광탄면에 있는 집안에서 전신이 오물에 오염된 30대 여성 B 씨를 발견했다. 하지 부위에서는 감염과 욕창으로 인해 피부 괴사가 진행됐으며, 구더기도 나왔다.
B 씨는 고양시 일산서구의 한 병원으로 이송되는 과정에서 심정지 증상을 보였고 결국 다음날 숨졌다.
병원 측은 방임이 의심된다며 남편인 A 씨를 경찰에 신고했다.
조사 결과 B 씨는 지난 8월부터 정신적으로 어려움을 겪으면서 거동이 불편해져 온몸에 욕창이 생긴 것으로 파악됐다.
