쿠팡 미국인 대표, 김범석 어딨냐 묻자 “Happy to be here” 딴소리

창업주 김범석, 청문회 끝내 불출석… 미국인 로저스 임시대표 대신 나와
“중대사고 아니라 공시 의무 없어”… 청문회 내내 “한국어 몰라” 답 회피
여야 “외국인 앞세워 회피로 일관”… 정무위, ‘불출석’ 김범석 고발하기로
17일 국회에서 쿠팡 대규모 개인정보 유출 사태 청문회가 열렸지만 실질적 책임자인 김범석 쿠팡Inc 의장이 끝내 출석하지 않으면서 ‘맹탕 청문회’라는 비판이 나왔다. 김 의장 대신 출석한 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표는 “미국 증권거래위원회(SEC) 규정에 따르면 이번 사고 같은 경우는 중대 사고가 아니어서 공시할 의무는 없었다”고 답했다. 이날 로저스 대표가 ‘언어장벽’을 앞세워 제대로 답변을 하지 않자 여야 의원들은 “쿠팡은 외국인을 앞세워 회피로 일관하고 있다”고 질타했다.
● “이 자리에 오게 돼 기쁘다” 답변 논란
이날 국회 과학기술정보방송통신위원회가 개최한 청문회에서는 쿠팡이 16일(현지 시간) SEC에 처음으로 관련 내용을 보고한 사실이 확인됐다. 쿠팡은 SEC 공시를 통해 이번 사건에 대해 “영업에 중대한 중단이나 훼손은 없었고, 투자자의 합리적 판단에 중대한 영향을 미칠 정도는 아니다”라고 밝혔다.
쿠팡은 청문회에서도 미국 관련 법령상 이번 유출 정보가 ‘민감 정보’에 해당되지 않는다는 입장을 고수했다. 로저스 대표는 “만약에 미국에서 이번 사고가 벌어졌다면 데이터의 민감도를 고려했을 때 법률 위반이 아니다”라며 “유출된 데이터가 중국 등 어디에도 유통됐다고 확인된 바가 없다”고 말했다. 계좌나 카드번호 등 결제 수단 정보가 유출된 것이 아니기 때문에 쿠팡이 상장된 미국에선 법적 문제가 없다는 취지로 설명을 내놓은 것이다. 김우영 더불어민주당 의원이 로저스 대표에게 전화번호와 배송 주소를 묻자 그는 “개인정보이기 때문에 공유할 수 없다”고 말했다.
쿠팡이 한국어 의사소통이 불가능한 외국인 임원들을 주요 증인으로 출석시키면서 청문회는 교차 통역에 따른 시간 지연과 의례적 답변이 이어졌다. 청문회에는 창업주인 김 의장과 박대준 전 대표 등 핵심 인사들은 불출석하고 미국 국적의 로저스 대표와 브랫 매티스 쿠팡 최고정보보호책임자(CISO)가 증인으로 출석했다. 로저스 대표는 청문회 내내 “한국어를 몰라 원활한 소통이 어렵다”며 같은 답변을 되풀이하거나 질문과 상관없는 답변을 해 여야 의원들의 질타를 받았다.
이준석 개혁신당 의원이 “오늘 김범석 의장이 출석하지 않은 이유가 무엇인지 공식 입장을 밝혀 달라”고 묻자 로저스 대표는 “Happy to be here(이 자리에 오게 돼 기쁘다)”라며 “이번 정보 유출 사건으로 국민 여러분께 심려와 우려를 끼쳐 죄송하다”고 답했다. 이어 “쿠팡의 한국 대표로서 어떤 질문이든 성심껏 답하겠다”고 덧붙였다. 이에 이 의원은 “내가 사장이니까 나한테 질문하라는 뜻이냐”고 지적했다.
● 불출석한 김범석 의장 고발키로
청문회에서 여야 의원들은 김 의장의 불참을 강하게 비판했다. 김 의장은 이번 사고와 관련해 다섯 차례 연속 국회 출석 요구에 응하지 않았다. 최형두 국민의힘 의원은 “메타, 아마존의 최고경영자(CEO)들도 미국 의회 청문회를 외면하지 않았다”며 “한국 매출이 90%에 달하는 상황에서 ‘글로벌 CEO라서 못 온다’는 건 국민과 투자자를 우롱하는 것”이라고 비판했다. 과방위 최민희 위원장은 “CEO의 불출석에 대해 법과 절차에 따라 끝까지 책임을 묻는 한편 필요하면 법을 만들어서라도 끝까지 책임을 묻겠다”고 강조했다. 이날 국회 정무위원회는 국회 증언·감정 법률 위반(불출석) 혐의로 김 의장을 고발키로 했다.
이훈기 민주당 의원은 “정무위에서 전체 매출액의 10%까지 징벌적 과징금을 부과하는 ‘쿠팡 방지법’이 통과됐는데 필요하다면 특별법을 제정해서라도 쿠팡에 강하게 제재를 가해야 한다고 본다”고 말했다. 이에 송경희 개인정보보호위원장은 “이번 개정으로는 일단 적용 시기를 소급하는 것은 고려하고 있지 않다”며 “쿠팡 특별법 제정 등에 대해서는 별도의 검토가 필요하다”고 답했다.
청문회에서는 김병기 민주당 원내대표와 쿠팡 관계자 간 식사 자리를 둘러싼 로비 의혹도 불거졌다. 국민의힘은 증인 채택을 요구했으나 민주당은 “정쟁으로 흐려선 안 된다”며 반발해 여야 간 공방이 이어지기도 했다.
