‘역대급 실적’ 은행들, 성과급 최대 350%… 금요일 단축 근무

주요 시중은행 노사가 연초 임금·단체협약(임단협) 협상을 마무리 짓고 있다. 지난해 은행들이 사상 최대 실적을 내면서 급여를 늘리고 근무시간을 줄여 달라는 노조 측 요구가 대체로 받아들여지는 분위기다. 이런 가운데 평균 4억∼5억 원, 많게는 10억 원가량 퇴직금을 받고 은행을 떠나는 희망퇴직자는 지난해 2400여 명에 달했다.
반도체, 조선 등 일부 업종을 제외한 실물 경기가 어려운 상황에서 은행이 ‘이자 장사’로 거둔 이익을 임금 인상, 근로 조건 개선에 집중하는 것에 대한 비판적 시선이 있다. 반면 은행권의 전향적 근로 여건 개선이 낙수 효과를 통해 다른 기업의 노동 환경 전반을 끌어올릴 것이라는 의견도 있다.
1일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 중 신한·하나·NH농협은행 노사는 최근 ‘2025년 임단협’에 합의했다.
신한은행 임금 인상률은 일반직 기준 3.1% 수준으로 결정됐다. 경영 성과급 비율은 기본급의 350% 수준에서 합의가 이뤄졌다. 여기에 현금처럼 쓸 수 있는 네이버페이를 100만 포인트씩 지급하기로 했다. 하나은행은 임금 인상률 3.1%, 성과급 280%, 현금 200만 원 지급 등을 타결했다. 복지포인트도 50만 원 늘렸다. NH농협은행은 임금을 3.1% 인상하고, 통상 임금의 200%를 성과급으로 지급한다.
은행들은 대체로 지난해보다 임금 인상률이 높았고, 성과급도 많았다. 지난해 이익을 많이 거둔 영향이 크다. 2024년 임단협 당시 은행 임금 인상률과 성과급은 일반직 기준으로 2.8%, 200∼280% 수준이었는데 올해는 각각 3.1%, 200∼350%에 현금성 복지포인트가 더해졌다.
은행권에 따르면 지난해 말부터 올해 초 사이에 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)에서 2364명이 희망퇴직했다. 은행 실적이 좋은 상황에서 향후 희망퇴직 조건이 더 좋아지긴 어렵다는 인식에, 거액을 받을 수 있을 때 받고 떠나자는 분위기가 있다.
금요일 퇴근시간을 기존 오후 6시에서 오후 5시로 1시간 앞당기는 단축 근무도 도입된다. 지난해 전국금융산업노동조합(금융노조)과 사측이 합의한 사안이다. 다만 오후 4시 영업 종료 시간은 그대로다.
임채운 서강대 경영학과 명예교수는 “은행 실적은 과점적인 사업 구조와 금리 등 외부적인 요인에 의해서 결정되는 만큼, 보상 확대가 적절하냐는 지적을 받을 수 있다”고 말했다.
