美 수출 막힌 中 전기차, 중남미-캐나다 車 시장 휩쓸어

세계 최대 자동차 시장인 미국 수출길이 막힌 중국 전기차 기업들이 멕시코, 캐나다와 중남미 등 미국 외 미주 지역으로 빠르게 수출을 늘리고 있다. 멕시코에서는 전체 자동차 판매량의 15%가 중국 전기차로 추정될 정도로 확장 속도가 빠르다.
2일 멕시코 현지 언론 ‘레포르마’와 멕시코 통계지리청(INEGI) 등에 따르면 지난해 멕시코에서 판매된 중국산 차량은 총 30만6351대로 전체 자동차 판매량 162만5722대 중 18.8%를 차지했다. 현지에서는 이 중 24만4000여 대가 BYD, 창안, 창쳉 등 중국 전기차 브랜드 차량인 것으로 보고 있다. 이에 대해 또 다른 멕시코 언론 ‘엘 에코노미스타’는 “멕시코 전체 자동차 판매량 중 약 15%를 중국 전기차가 차지한다는 의미”라며 “중국산 차량의 멕시코 시장 점유율은 5년 전만 해도 1%가 되지 않았다”고 전했다.
중국 자동차 업계는 다른 북미 시장인 캐나다 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 중국 체리자동차는 캐나다 시장 진출을 위해 토론토 인근에 사무소 개설과 채용을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 캐나다 정부가 중국의 무역 협정에 따라 중국 전기차에 부과하던 관세를 이달 16일 100%에서 6.1%로 인하하고 연간 4만9000대의 중국 전기차 수입을 허용하면서 본격적인 판매 계획을 세우고 있다.
BYD는 완성차를 해외에 수출하기 위한 자체 선박을 보유하고 미주와 유럽 등에 잇따라 수출 물량을 실어 나르고 있다. 가장 큰 ‘BYD 셴젠’은 9200대의 차를 한 번에 실어 나를 수 있고, 다른 6대의 수출선도 7000여 대를 적재할 수 있다. BYD는 이 선박을 활용해 브라질과 아르헨티나 등 남미 시장을 주로 공략하고 있다.
여기에 현지 생산 공장까지 지속적으로 확충하면서 특히 브라질을 중심으로 BYD 점유율이 크게 오르고 있다. 지난해 브라질에서 팔린 전기차 7만9400여 대 중 72%가 BYD 차량이었다. 하이브리드 등을 포함한 전체 차량 판매 대수도 11만2000여 대 수준으로 2024년 대비 42.6% 증가했다. BYD는 다른 중국 기업인 창쳉(45.3% 증가)과 함께 브라질 시장에서 가장 판매량이 많이 늘어난 자동차 기업으로 꼽힌다.
중국 전기차의 공세에 현대자동차그룹 등 전통적인 자동차 기업들은 대응책 마련에 부산한 분위기다. 현대차그룹은 올 초 정의선 회장이 인도를 직접 방문하면서 인도를 미국, 유럽에 이은 3대 판매시장 및 글로벌 생산 거점 다변화 기지로 육성한다는 전략을 세운 상태다.
댓글 0