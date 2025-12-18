“번개는 두 번 쳤다”… 英 부부, 7년 만에 또 20억 복권 당첨

“번개가 두 번 칠 수 있다고 믿어왔어요.”
7년 전 복권에 당첨돼 인생이 바뀌었던 영국의 한 부부가 다시 한 번 같은 금액의 복권에 당첨되며 화제를 모으고 있다. 두 차례 거액 당첨 확률은 약 24조 분의 1로, 사실상 기적에 가깝다는 평가다.
16일(현지 시간) 영국 더선(The Sun)에 따르면 웨일스 중부 포위스주 탈가스에 거주하는 리처드 데이비스(49)와 페이 데이비스(43) 부부는 지난달 26일 진행된 영국 로또 추첨에서 100만 파운드(약 19억7000만 원)에 당첨됐다.
정신건강 상담사로 일하는 페이는 “번개가 두 번 칠 수도 있다고 늘 믿어왔다”며 “확률이 터무니없이 낮다는 걸 알면서도, 믿음이 있다면 무엇이든 가능하다는 걸 우리가 증명한 셈”이라고 말했다.
밴 운전기사인 리처드 역시 “확률은 매우 낮지만 다시 당첨될 거라는 직감이 있었다”며 “계획이 있었다기보다는 그냥 그런 느낌이었다”고 밝혔다.
● 첫 당첨은 삶의 변화, 두 번째는 일상 유지
이 부부는 이미 2018년 유로밀리언즈 ‘밀리어네어 메이커’를 통해 한 차례 100만 파운드에 당첨된 경험이 있다.
첫 당첨금으로 부부는 거주하던 집을 매입했고, 가족과 지인들에게 차량을 선물했다. 지역 럭비팀에는 미니버스를 기증했고, 두바이로 첫 해외여행을 떠났으며 결혼 비용에도 당첨금을 사용했다.
두 번째 당첨 이후에도 삶의 방식은 크게 달라지지 않을 전망이다. 리처드는 앞으로도 주 7일 택배 배송 업무를 이어가고, 페이 역시 크리스마스 당일을 포함해 연말까지 상담 업무를 계속할 계획이라고 밝혔다.
리처드는 “사람들이 앞으로 무엇을 할 거냐고 묻지만 솔직히 아직 잘 모르겠다”며 “이번에는 서두르지 않고 이 순간을 천천히 즐기고 싶다”고 말했다. 올해 크리스마스에 대해 페이는 “트리 아래 선물이 조금 더 많아질 것”이라며 웃었다.
네 명의 자녀를 둔 이 부부는 그동안 꾸준히 복권을 구매해오며 여러 차례 소액 당첨을 경험해온 것으로 전해졌다. 이들은 앞으로도 복권을 계속 구매할 계획이라며 “행운이 세 번 찾아오길 기대하고 있다”고 덧붙였다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
