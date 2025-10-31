中, 핵잠 경계… “한미, 핵 비확산 이행하길”

중국은 미국이 한국의 핵추진잠수함 건조를 승인한 데 대해 “한미 양국은 핵 비확산 의무를 성실히 이행하길 희망한다”고 30일 밝혔다. 핵 비확산 의무라는 원칙론을 내세워 한국의 핵추진잠수함 건조 추진에 경계심을 드러낸 것이다.
궈자쿤(郭嘉昆) 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 한미 정상 간의 핵추진잠수함 논의와 관련해 “중국은 관련 상황을 주목하고 있다”며 “한미가 지역의 평화와 안정을 촉진하는 일을 하기를 바란다”고 했다. 그러면서 “중국은 평화 발전의 길을 고수하고 방어적인 국방 정책과 선린 우호 외교 정책을 시행하며 항상 지역의 평화와 안정을 유지하는 중추적인 역할을 하고 있다”고 강조했다.
중국 정부가 한국의 핵추진잠수함 건조에 대한 공식 입장을 내면서 다음 달 1일 예정된 한중 정상회담에서 관련 논의가 이뤄질 가능성도 제기된다.
앞서 중국은 2021년 미국과 영국이 호주와 함께 새 안보 협력체인 ‘오커스(AUKUS)’를 발족하며 호주가 핵추진잠수함을 보유할 수 있도록 지원하겠다고 하자 크게 반발했다. 자오리젠(趙立堅) 전 중국 외교부 대변인은 당시 “미국과 영국이 핵 수출을 지정학 게임의 도구로 삼는 것으로 이중잣대를 들이댄 것이자 지극히 무책임한 처사”라고 했다. 또 관영 영자지 글로벌타임스는 사설에서 “중국은 분명히 자비 없이 호주를 응징할 것”이라고 주장하기도 했다.
