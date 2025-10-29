野 “李대통령-다주택 관료들 집 매각 건의해야” 국토장관 “검토하겠다”

국회방송 갈무리

김 의원은 김 장관에게 “여당과 대통령실이 부동산 민심이 흉흉해지니까 비난의 화살을 피해 보고자 야당 대표를 공격하고 있다”고 했다. 최근 여권이 장동혁 국민의힘 대표의 다주택을 문제 삼은 것을 언급한 것. 김 의원은 “대통령실과 여당이 문제 삼는 부동산을 야당 대표가 다 팔아 봐야 약 11억“이라며 ”그 돈으로 이 대통령의 아파트 전세도 못 들어간다”고 했다.