李대통령 “제조업이 고용에 큰 역할…현장 보니 옛날 생각 나”

이재명 대통령은 3일 “제조업이 고용에 있어 큰 역할을 한다. 강소기업들, 역량 있는 제조업들이 성장·발전해야 한다”며 정부의 지원 의지를 강조했다.
이 대통령은 이날 경기 안산시 새솔다이아몬드공업에서 열린 K-제조업 기업현장 간담회에서 “국민들의 일자리라는 측면에서 보면 제조업이 정말 중요하다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “잠시 현장을 둘러봤는데 옛날 생각이 난다”며 “도금 과정이나 샌드페이퍼 작업 과정이 익숙하다”고 운을 뗐다.
이어 “대한민국의 가장 큰 과제는 회복과 성장”이라며 “많은 것들이 비정상화돼 있는데 빠르게 정상으로 회복하는 과정이 진행 중”이라고 했다.
이 대통령은 “문제는 다시 성장을 회복해야 하고, 지속적인 성장을 통해 만들어내는 기회 속에서 국민들이 더 나은 삶을 살아야 한다”며 “중요한 것은 역시 먹고 사는 문제인데, 핵심은 결국 기업들이 지속해서 성장하고 발전하는 것”이라고 말했다.
그러면서 “제조업은 고용에 있어 매우 큰 역할을 하고 있다”며 “강소기업들, 역량 있는 제조업들이 성장 발전을 해야 하는데 정부도 관심을 많이 갖고 있고, 지원할 수 있도록 노력하고 있다”고 강조했다.
이 대통령은 “현장에서 여러분들의 말씀을 많이 듣겠다”며 “정책 담당 장관들이 많이 왔으니 의견 교환을 통해 국민들에게 더 많은 일자리, 대한민국에 새로운 기회를 만드는 일을 잘 찾아보길 바란다”고 당부했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
