“산을 달리며 얻는 활력이 삶의 원천입니다”[양종구의 100세 시대 건강법]

방한 외국인 전문 교육 및 여행 업체 ㈜글로브웨이 이찬호 대표(29)는 17세이던 2014년 미국 위스콘신주 스터전베이고등학교에 교환학생으로 갔던 게 인생의 전환점이 됐다. 당시 미국 친구 권유로 학교 크로스컨트리 러닝팀에 합류해 월요일부터 금요일까지 매일 3시간씩 강도 높은 훈련을 소화했다. 힘들었지만 그 시절이 “지금까지 인생에서 활력이 가장 높았던 때”라고 회상한다. 1년 뒤 한국에 돌아와서도 주 3, 4회 5∼8km를 달렸다. 지금은 산을 달리는 트레일러닝에 빠져 있다.
“어릴 때 태극권과 쿵후 같은 무술을 배우긴 했지만 산과 들을 달린다는 생각을 해 본 적은 없었습니다. 막상 해 보니 산과 들을 달리는 재미가 너무 컸습니다. 매일 달렸는데도 힘들지 않았어요. 오히려 힘이 넘쳤습니다.”
귀국해서는 도로를 달렸다. 이 대표는 “인터넷 같은 데서 검색을 해 봤는데 크로스컨트리와 트레일러닝에 대한 정보가 부족했고, 인터넷 카페에서는 나이 드신 분들이 산을 달리고 있었다. 그래서 그냥 도로를 달렸다”고 했다. 처음에는 짧은 거리를 달리다 2022년 42.195km 풀코스 마라톤에 데뷔했다. 2024년 가을 3시간48분의 개인 최고 기록을 세우기도 했다.
앞서 그해 4월 친구들과 함께 대모산과 구룡산, 우면산 등 서울 강남권 산에서 18km를 달릴 기회가 있었다. 그때, 10년 전 위스콘신 숲속을 달리던 강렬한 세포가 다시 깨어났다. 트레일러닝의 매력에 다시 빠진 이 대표는 혼자 즐기는 데 그치지 않고 주변에 적극적으로 전파하기 시작했다. 건국대 러닝 크루에서 대외협력부장으로 활동하며 수백 명이 참여한 단체 채팅방에 트레일러닝을 알렸다.
호주에서 유학 온 친구와 의기투합해 그해 5월 아차산과 용마산에서 건국대와 숙명여대 러닝 크루 소속 6명과 첫 모임을 가졌다. 이후 매회 인원이 늘어 40∼50명으로 성장하자 그해 9월 공식적으로 청년 트레일러닝 커뮤니티 ‘런센스(RUNSENS)’를 만들었다.
“런센스는 자연 속에서 달릴 때 깨어나는 감각을 느끼자는 뜻입니다. 산을 달릴 때 다양한 느낌을 받죠. 발을 디딜 때마다 집중해야 하는 촉각, 숲 냄새, 바람의 느낌, 흙과 바위와 풀밭의 서로 다른 질감 등 온몸의 감각을 총동원하게 만들죠. 그래서 산을 달리는 것만으로 몸이 다시 깨어나는 것 같아요.”
런센스는 서울 남산과 인왕산, 아차산, 서울 둘레길, 북한산 둘레길 등을 달리고 있다. 이 대표는 “런센스 회원은 대학생이 절반을 넘고, 90% 이상이 20대이다 보니 초보자가 많다. 수준에 맞게 나눠서 즐겁게 달리고 있다”고 했다.
이 씨는 그해부터 트레일러닝 대회에도 출전했다. ‘난이도 극상’을 표방한 경북 문경 레전드 트레일(36km)이 가장 기억에 남는다고 했다. 크루 멤버 6명과 함께 출전했는데, 가파른 오르막이 쉼 없이 이어지는 극한의 코스였음에도 단풍이 물든 문경새재와 조령산 풍경이 무척 아름다워 “힘들었다”는 말로는 표현이 부족하다고 했다. 현재까지 완주한 가장 긴 레이스는 ‘코리아 50K’(강원 춘천)이며, 조만간 100km에도 도전할 계획이다.
이 대표는 주 4회 로드 러닝을 기본으로, 한 번에 5∼10km를 달린다. 일주일에 한 번은 20km 이상 LSD(Long Slow Distance·장거리를 천천히 달리기)를 소화한다. 산은 매주 한두 번 달린다. 크루 모임은 토요일과 일요일 아침이며 가끔 평일에 ‘번개 모임’으로 달린다.
그는 최근부터 달리기 전후 스트레칭 체조를 충분히 하고 보강 운동까지 하고 있다.
“올 5월 TNF 100km에 출전했다 27km 지점에서 갑자기 발목을 다쳤어요. 정말 당황했죠. 젊다고 막 달리면 안 되겠다고 생각했죠. 우리 러닝 크루에서 좋은 성적으로 입상한 회원을 보면서 달라졌어요. 그 친구는 하루 한 시간씩 스트레칭을 하더라고요. 또 시간 나는 대로 관절 근육을 키우는 보강 운동도 하고 있었죠. 그래서 부상이 없다는 것을 알고 저도 몸을 충분히 풀고 발목, 무릎 같은 관절 근육을 키우는 보강 운동을 꾸준히 하고 있습니다.”
이 대표는 ‘부상 없는 질주’를 강조했다. “아무리 젊고 몸이 좋아도 다치면 달릴 수 없습니다. 그럼 사는 게 즐겁지 않아요.”
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