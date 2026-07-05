스위프트·켈시 세기의 결혼식…주례·축가·하객은 누구?

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 5일 17시 39분

글자크기 설정

[서울=AP/뉴시스] 트래비스 켈시, 테일러 스위프트
[서울=AP/뉴시스] 트래비스 켈시, 테일러 스위프트
미국 팝스타 테일러 스위프트(37) 미국프로미식축구리그(NFL)의 캔자스시티 치프스 소속 간판선수 트래비스 켈시(37) 3일(현지 시간) 화려한 결혼식을 치렀다. 스위프트 측은 결혼식을 앞두고 두 사람이 뉴욕과 캔자스시티를 포함한 미국 전역의 자선단체에 2600만 달러(약 397억 원)를 기부한다고 밝혔다.

스위프트 측은 이날 성명을 통해 두 사람의 결혼식이 미 뉴욕 매디슨 스퀘어가든에서 열렸다고 밝혔다. 배우 아담 샌들러가 주례를 맡았고 가수 폴 매카트니가 축가를 불렀다. 행사가 철통 보안 속에서 진행돼 참석자 확인이 어려웠으나 배우 휴 그랜트, 브래들리 쿠퍼, 다코타 존슨, 이단 호크 등 ‘스타 하객’ 1000여 명이 참석했다고 로이터통신이 전했다. 하객들은 결혼식 내용을 외부에 발설하지 않겠다는 비밀 유지 각서를 썼으며, 휴대전화 반입도 엄격히 금지됐다.

2일(현지 시간) 미국 뉴욕의 매디슨 스퀘어 가든에서 열리는 팝스타 테일러 스위프트와 미국프로풋볼(NFL) 캔자스시티 치프스 트래비스 켈시의 결혼식을 앞두고 경찰들이 주변을 통제하고 있다. 이날 두 사람의 결혼식 리허설에 이어 3일에는 결혼식 본식이 거행된다. 뉴욕시 당국은 독립기념일 연휴와 맞물린 이번 세기의 결혼식을 위해 경기장 주변 차량을 통제하고 철저한 보안 조처를 하고 있다. 2026.07.03.[뉴욕=AP/뉴시스]
2일(현지 시간) 미국 뉴욕의 매디슨 스퀘어 가든에서 열리는 팝스타 테일러 스위프트와 미국프로풋볼(NFL) 캔자스시티 치프스 트래비스 켈시의 결혼식을 앞두고 경찰들이 주변을 통제하고 있다. 이날 두 사람의 결혼식 리허설에 이어 3일에는 결혼식 본식이 거행된다. 뉴욕시 당국은 독립기념일 연휴와 맞물린 이번 세기의 결혼식을 위해 경기장 주변 차량을 통제하고 철저한 보안 조처를 하고 있다. 2026.07.03.[뉴욕=AP/뉴시스]
공식 성명이 발표되기 전 매디슨 스퀘어 가든 외부 대형 전광판에는 테일러와 트래비스의 이름 앞 글자를 딴 ‘JUST&T MARRIED(테일러와 트래비스가 지금 결혼했어요)’라는 문구가 걸렸다. 이날 뉴욕의 기록적인 폭염 와중에도 수많은 스위프트 팬클럽 ‘스위프티(Swifties)’ 회원들이 스퀘어 가든 주변에 모여 결혼식을 축하했다.
#테일러 스위프트#트래비스 켈시#매디슨 스퀘어 가든
안규영 기자 kyu0@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스