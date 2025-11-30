[고양이 눈]비행의 목적

  • 동아일보

글자크기 설정


비행의 목적비행의 목적 광화문광장을 가로지르던 중백로. 먹잇감을 찾아 청계천과 고궁 연못을 오간 것이었군요! 관광객 시선을 아랑곳하지 않고 목을 길게 뺀 채 사냥에 열중합니다.

―서울 경복궁 향원정에서
#광화문광장#중백로#청계천#경복궁#향원정
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스