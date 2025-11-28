본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]장난스러운 눈맞춤
동아일보
입력
2025-11-28 23:09
2025년 11월 28일 23시 09분
홍진환 기자
벽에 그려진 맨드릴개코원숭이의 익살스러운 얼굴에 시선이 머뭅니다. 얼굴에 계량기를 품었네요. 지나가는 이들을 향해 장난스레 눈을 맞추는 듯합니다.
―수원시 화성행궁에서
장난스러운 눈맞춤
농담 속 진심
길 위에 놓인 사랑
#맨드릴개코원숭이
#벽화
#계량기
#장난스러운 눈맞춤
#수원시
#화성행궁
#거리 예술
홍진환 기자 jean@donga.com
