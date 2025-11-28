[고양이 눈]장난스러운 눈맞춤

  • 동아일보

글자크기 설정


벽에 그려진 맨드릴개코원숭이의 익살스러운 얼굴에 시선이 머뭅니다. 얼굴에 계량기를 품었네요. 지나가는 이들을 향해 장난스레 눈을 맞추는 듯합니다.

―수원시 화성행궁에서

#맨드릴개코원숭이#벽화#계량기#장난스러운 눈맞춤#수원시#화성행궁#거리 예술
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스