오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]농담 속 진심
동아일보
입력
2025-11-27 23:06
2025년 11월 27일 23시 06분
홍진환 기자
여기에서 담배를 피우면 평생 애인을 못 둔다네요. 익살스러운 농담 속에도 금연 예절을 지켜 달라는 단단한 일침이 느껴집니다.
―경기 수원시 장안동에서
농담 속 진심
길 위에 놓인 사랑
단풍나무 코스프레
#금연
#담배
#애인
#예절
#농담
홍진환 기자 jean@donga.com
