오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]실수일까, 착시일까
동아일보
입력
2025-12-01 23:09
2025년 12월 1일 23시 09분
변영욱 기자
코멘트
흑백 줄무늬가 가지런히 내려오다 밑에서 흐트러졌습니다. 다시 보니 두 개의 벽이 겹치며 생긴 착시였네요. 실수인 양 시선을 끄는 기술이 대단합니다.
―서울 마포구 창전동에서
고양이 눈
실수일까, 착시일까
비행의 목적
장난스러운 눈맞춤
#흑백 줄무늬
#착시
#서울 마포구
#창전동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
