[고양이 눈]“담배 피면 안 돼지!!”

  • 동아일보

글자크기 설정


두 눈을 부릅뜬 돼지 캐릭터에 ‘아재 개그’ 같은 금연 경고문이 붙었습니다. 유머의 힘일까요. 이곳에선 선뜻 흡연할 엄두를 못 내겠는데요.

―서울 용산구에서

#돼지 캐릭터#아재 개그#금연 경고문#흡연 억제#금연 캠페인
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스