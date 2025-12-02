본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]“담배 피면 안 돼지!!”
동아일보
입력
2025-12-02 23:06
2025년 12월 2일 23시 06분
홍진환 기자
두 눈을 부릅뜬 돼지 캐릭터에 ‘아재 개그’ 같은 금연 경고문이 붙었습니다. 유머의 힘일까요. 이곳에선 선뜻 흡연할 엄두를 못 내겠는데요.
―서울 용산구에서
고양이 눈
>
“담배 피면 안 돼지!!”
실수일까, 착시일까
비행의 목적
#돼지 캐릭터
#아재 개그
#금연 경고문
#흡연 억제
#금연 캠페인
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
