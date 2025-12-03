[고양이 눈]누군가의 작은 손길

  • 동아일보

통 안에 ‘나눔’의 우산이 담겨 있습니다. 갑작스레 비를 만난 청년들에게 든든한 힘이 되겠네요. 사용한 우산이 다시 돌아와 선순환이 이어지기를.

―서울 마포구 홍익대 앞에서

#나눔#우산#선순환#비#마포구#홍익대
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
