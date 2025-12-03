본문으로 바로가기
[고양이 눈]누군가의 작은 손길
2025-12-03 23:09
변영욱 기자
통 안에 ‘나눔’의 우산이 담겨 있습니다. 갑작스레 비를 만난 청년들에게 든든한 힘이 되겠네요. 사용한 우산이 다시 돌아와 선순환이 이어지기를.
―서울 마포구 홍익대 앞에서
변영욱 기자 cut@donga.com
