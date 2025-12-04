[고양이 눈]산속의 고릴라

  동아일보

그루터기의 거친 결 사이로 고릴라의 옆얼굴이 보이시나요? 수명을 다한 소나무가 벌채를 통해 목공 예술작품으로 변신했습니다.

―경기 하남시 검단산에서

#그루터기#고릴라#소나무#벌채#목공예술#예술작품
신원건 기자 laputa@donga.com
