[고양이 눈]산속의 고릴라
2025-12-04 23:06
2025년 12월 4일 23시 06분
신원건 기자
그루터기의 거친 결 사이로 고릴라의 옆얼굴이 보이시나요? 수명을 다한 소나무가 벌채를 통해 목공 예술작품으로 변신했습니다.
―경기 하남시 검단산에서
신원건 기자 laputa@donga.com
