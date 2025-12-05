본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]일상 속 예술
동아일보
입력
2025-12-05 23:09
2025년 12월 5일 23시 09분
홍진환 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251205/132912192/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
철제 캐비닛 문 가득 붙은 스티커가 근사한 예술 작품 같습니다. 예술은 늘 우리의 일상 곁에서 조용히 숨 쉬고 있다는 생각이 듭니다.
―경기 수원시 장안동 골목에서
고양이 눈
>
구독
구독
일상 속 예술
산속의 고릴라
누군가의 작은 손길
이런 구독물도 추천합니다!
동아시론
구독
구독
동아비즈니스포럼
구독
구독
오늘과 내일
구독
구독
#철제 캐비닛
#스티커 아트
#일상 속 예술
#경기 수원시
#장안동
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“팔에 커플 타투?” BTS 정국·에스파 윈터 열애설…소속사 ‘노코멘트’
“노쇠 수컷 쥐 수명 70% 연장”…두 약물 조합, 현대판 ‘불로초’ 될까?
“서울대 의대 422~423점, 경영 406점, 고려대 반도체공학과 402점” 학원가 예상 합격선
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0