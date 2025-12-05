[고양이 눈]일상 속 예술

철제 캐비닛 문 가득 붙은 스티커가 근사한 예술 작품 같습니다. 예술은 늘 우리의 일상 곁에서 조용히 숨 쉬고 있다는 생각이 듭니다.

―경기 수원시 장안동 골목에서

홍진환 기자 jean@donga.com
