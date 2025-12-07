[고양이 눈]쉼표가 필요한 순간

‘고독’으로 향하는 화살표를 따라가 봤습니다. 디지털 기기와 인터넷은 모두 차단됩니다. 오롯이 나와의 대화만 허용되는 공간이네요.

―서울 마포구 창전동에서

#고독#디지털 기기#인터넷 차단#나와의 대화#공간
변영욱 기자 cut@donga.com
