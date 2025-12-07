본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]쉼표가 필요한 순간
동아일보
입력
2025-12-07 23:09
2025년 12월 7일 23시 09분
변영욱 기자
‘고독’으로 향하는 화살표를 따라가 봤습니다. 디지털 기기와 인터넷은 모두 차단됩니다. 오롯이 나와의 대화만 허용되는 공간이네요.
―서울 마포구 창전동에서
#고독
#디지털 기기
#인터넷 차단
#나와의 대화
#공간
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
