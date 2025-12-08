본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]골목 정의 구현
동아일보
입력
2025-12-08 23:06
2025년 12월 8일 23시 06분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251208/132926537/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
골목으로 떨어진 감 한 개, 주인에게 돌려주고 싶었을까요? 누군가 고이 주워 초인종 위에 올려뒀네요. 겨울 골목이 한층 따뜻해졌습니다.
―강원 춘천시 약사동에서
고양이 눈
>
구독
구독
골목 정의 구현
쉼표가 필요한 순간
일상 속 예술
이런 구독물도 추천합니다!
횡설수설
구독
구독
임용한의 전쟁사
구독
구독
고양이 눈
구독
구독
#골목
#감
#초인종
#겨울
#강원
#춘천시
#약사동
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
러 외교부 “마체고라 주북한 러시아 대사 별세”
제조-건설업 고용 한파에…11월 구직자 1명당 일자리 0.43개
포천초교 공사현장서 1m 길이 폭탄 발견…440명 대피
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0