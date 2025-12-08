[고양이 눈]골목 정의 구현

골목으로 떨어진 감 한 개, 주인에게 돌려주고 싶었을까요? 누군가 고이 주워 초인종 위에 올려뒀네요. 겨울 골목이 한층 따뜻해졌습니다.

―강원 춘천시 약사동에서

신원건 기자 laputa@donga.com
