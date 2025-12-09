[고양이 눈]지켜내는 사랑

  • 동아일보

글자크기 설정


사랑은 이루기보다 지키기가 더 어렵습니다. 늘 가꿔야 하죠. 손도 많이 갑니다. 가끔 깨지기도 하지만 괜찮습니다. 아픈 사랑도 사랑이니까요.

―강원 춘천시 죽림동에서

#사랑#지키기#가꾸기#어려움#깨짐#아픔
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스