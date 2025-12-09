본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]지켜내는 사랑
동아일보
입력
2025-12-09 23:06
2025년 12월 9일 23시 06분
신원건 기자
사랑은 이루기보다 지키기가 더 어렵습니다. 늘 가꿔야 하죠. 손도 많이 갑니다. 가끔 깨지기도 하지만 괜찮습니다. 아픈 사랑도 사랑이니까요.
―강원 춘천시 죽림동에서
신원건 기자 laputa@donga.com
