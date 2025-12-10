본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]馬는 달리고 싶다
동아일보
입력
2025-12-10 23:09
2025년 12월 10일 23시 09분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251210/132942856/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
한때 마음껏 달리던 길이었는데…. 이제는 속도 제한 표지판이 질주 본능을 가로막고 있네요. 도심을 찾은 말의 표정이 시무룩해 보입니다.
―서울 용산구 원효로에서
고양이 눈
>
구독
구독
馬는 달리고 싶다
지켜내는 사랑
골목 정의 구현
이런 구독물도 추천합니다!
김대균의 건축의 미래
구독
구독
함께 미래 라운지
구독
구독
고영건의 행복 견문록
구독
구독
#서울
#용산구
#원효로
#표지판
#도심
#말
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
통일교 윤영호, ‘민주당 금품 의혹’에 결국 입 닫았다
이찬진, 금융지주 회장들 면전서 “내부통제 관리에 소극적”
인지력 5살 아내 버린 남편…5년후 “다 내 것” 이혼 소장 보내
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0