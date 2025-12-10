[고양이 눈]馬는 달리고 싶다

  • 동아일보

한때 마음껏 달리던 길이었는데…. 이제는 속도 제한 표지판이 질주 본능을 가로막고 있네요. 도심을 찾은 말의 표정이 시무룩해 보입니다.

―서울 용산구 원효로에서

#서울#용산구#원효로#표지판#도심#말
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
