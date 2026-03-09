본문으로 바로가기
사회
한밤중 주택 침입해 젊은 남녀 찌른 30대男, 2시간뒤 투신
동아일보
업데이트
2026-03-09 13:53
2026년 3월 9일 13시 53분
입력
2026-03-09 13:48
2026년 3월 9일 13시 48분
조혜선 기자
경찰. 게티이미지뱅크
경남 통영에서 남녀 2명을 흉기로 찌르고 달아난 30대가 투신해 숨졌다.
9일 통영경찰서에 따르면 30대 남성 A 씨는 이날 오전 3시 14분경 통영시 한 주택에 무단 침입해 20대 여성 B 씨, 그와 함께 있던 30대 남성 C 씨를 흉기로 찌른 뒤 차량을 타고 도주했다. “살려달라”는 B 씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 도주한 A 씨를 추격했다.
경찰의 검문에도 불응하며 달아난 A 씨는 약 2시간 만인 오전 5시 17분경 사천의 한 교량에서 뛰어내려 사망했다. A 씨가 휘두른 흉기에 복부 등을 찔린 남녀는 병원에 이송돼 치료를 받고 있다.
경찰은 피해자들의 휴대전화 포렌식 등을 통해 A 씨와의 관계 및 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
