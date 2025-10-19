동아일보

[고양이 눈]여름의 추억

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


가을이 깊어지고 있습니다. 아침저녁으로 부는 바람이 제법 쌀쌀합니다. 지난여름 길고 무더웠지만, 그 뜨거운 햇살과 초록의 그림자도 곧 그리워지겠죠.

―베트남 냐짱(나트랑)에서
#여름#추억#가을#바람#베트남
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스