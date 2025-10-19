본문으로 바로가기
[고양이 눈]여름의 추억
동아일보
입력
2025-10-19 23:09
2025년 10월 19일 23시 09분
홍진환 기자
가을이 깊어지고 있습니다. 아침저녁으로 부는 바람이 제법 쌀쌀합니다. 지난여름 길고 무더웠지만, 그 뜨거운 햇살과 초록의 그림자도 곧 그리워지겠죠.
―베트남 냐짱(나트랑)에서
고양이 눈
>
여름의 추억
“마음껏 뛰어 놀아요”
작품이 되는 순간
홍진환 기자 jean@donga.com
