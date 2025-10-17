동아일보

[고양이 눈]“마음껏 뛰어 놀아요”

  • 동아일보
에어바운스 놀이터에서 뛰노는 아이들의 발끝마다 생기가 번집니다. 뛰고 구르고 소리쳐도 누구 하나 말리지 않는 이곳, 층간소음 걱정 없는 천국입니다.

―경기 화성시 동탄 신도시에서

#에어바운스#놀이터#아이들#화성시#동탄 신도시
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
