[고양이 눈]“마음껏 뛰어 놀아요”
동아일보
입력
2025-10-17 23:09
2025년 10월 17일 23시 09분
홍진환 기자
에어바운스 놀이터에서 뛰노는 아이들의 발끝마다 생기가 번집니다. 뛰고 구르고 소리쳐도 누구 하나 말리지 않는 이곳, 층간소음 걱정 없는 천국입니다.
―경기 화성시 동탄 신도시에서
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
