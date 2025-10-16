동아일보

[고양이 눈]작품이 되는 순간

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


구도와 명암, 질감과 색채까지… 카메라가 담아낸 정경이 마치 한 폭의 유화처럼 보입니다. 반복되는 일상 속에도 예술작품 같은 찰나가 있습니다.

―서울 서소문성지 역사박물관에서

#구도#명암#질감#색채#예술작품
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스