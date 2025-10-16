본문으로 바로가기
[고양이 눈]작품이 되는 순간
동아일보
입력
2025-10-16 23:06
2025년 10월 16일 23시 06분
홍진환 기자
구도와 명암, 질감과 색채까지… 카메라가 담아낸 정경이 마치 한 폭의 유화처럼 보입니다. 반복되는 일상 속에도 예술작품 같은 찰나가 있습니다.
―서울 서소문성지 역사박물관에서
고양이 눈
작품이 되는 순간
햇살이 빚은 금가락지
기다림
홍진환 기자 jean@donga.com
