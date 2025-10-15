동아일보

[고양이 눈]햇살이 빚은 금가락지

  • 동아일보
햇살이 유난히 눈부신 가을날, 주차장의 물결무늬 지붕에도 햇살이 번집니다. 반사된 빛이 바닥 위에 수많은 금가락지를 흩뿌려 놓았네요.

―서울 강동구 고덕동에서

#햇살#금가락지#물결무늬#반사#서울 강동구#고덕동
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
