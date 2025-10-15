본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]햇살이 빚은 금가락지
동아일보
입력
2025-10-15 23:09
2025년 10월 15일 23시 09분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251015/132570111/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
햇살이 유난히 눈부신 가을날, 주차장의 물결무늬 지붕에도 햇살이 번집니다. 반사된 빛이 바닥 위에 수많은 금가락지를 흩뿌려 놓았네요.
―서울 강동구 고덕동에서
고양이 눈
>
구독
구독
햇살이 빚은 금가락지
기다림
전생에 귀족?
이런 구독물도 추천합니다!
글로벌 이슈
구독
구독
3차보다 강한 2차병원
구독
구독
오늘의 운세
구독
구독
#햇살
#금가락지
#물결무늬
#반사
#서울 강동구
#고덕동
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
춤꾼 겸 연극인 박현덕씨, 5명에 새 생명 나누고 떠나
내가 룩스(LUUX) 모를까?
“절친에게 재산 다 사기당해”…김영옥 돈거래 안하는 사연
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0