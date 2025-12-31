츄, 첫 정규 하이라이트 메들리 공개…몽환적 아날로그 팝 예고

31일 소속사 ATRP는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 츄의 첫 정규 ‘엑스오, 마이 사이버러브’(XO, My Cyberlove)의 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 앨범에 대한 기대감을 높였다.
공개된 하이라이트 메들리 영상에는 총 9곡의 음원 일부가 담겼다. 실로 매듭지은 핸드메이드 니팅 디테일이 더해진 CD 형태의 원형 오브제 안에서 영상이 재생되며, 거친 색 번짐과 필름 질감이 강조된 아날로그적인 무드의 화면 연출이 인상적이다.
크레딧 텍스트와 영상이 겹쳐 배치된 화면에서는 츄로 추정되는 인물과 풍경이 빠른 속도로 전환되며, 음악이 CD 속에 담겨 기억처럼 저장되고 재생되는 감각을 전한다. 이러한 연출은 앨범 전반에 흐르는 몽환적이고 아날로그적인 정서를 시각적으로 확장하며 각 트랙이 지닌 분위기에 대한 궁금증을 한층 끌어올린다.
츄의 첫 정규 ‘엑스오, 마이 사이버러브’는 현실과 가상이 겹치는 시대 속에서 변화하는 ‘관계의 형태’를 섬세하게 포착한 작품이다. 디지털 신호를 통해 이어지는 사랑의 감정을 츄만의 존재감 있는 보컬과 감성으로 풀어내며, 현대적인 러브 스토리를 그려낼 예정이다.
동명의 타이틀곡 ‘엑스오, 마이 사이버러브’는 반짝이는 신스 사운드와 1980년대 질감, K팝 특유의 세련된 에너지가 어우러진 몽환적인 아날로그 팝 트랙이다. 리드미컬하게 흐르는 멜로디 위에 츄의 섬세한 보컬이 조화를 이루며, 한층 깊어진 감성을 전할 것으로 기대를 모은다.
이 외에도 영화적인 사운드와 감정의 밀도를 담아낸 다크 팝 발라드 ‘카나리’(Canary), 감각적인 인디·얼터너티브 팝 ‘칵테일 드레스’(Cocktail Dress), 상큼하고 장난스러운 템포가 돋보이는 청량 팝 ‘레몬첼로’(Limoncello)가 수록돼 앨범의 다채로운 무드를 펼쳐 보인다.
또한 사랑에 빠진 작은 심장의 혼란을 유쾌하게 그린 신스 팝 ‘티니 타이니 하트’(Teeny Tiny Heart)와 멈추지 않고 나아가는 삶의 모멘텀을 담은 아프로비츠 팝 ‘러브 포션’(Love Potion), 비 속에서 감정이 서서히 우러나는 순간을 그린 몽환적인 R&B ‘하트 티 백’(Heart Tea Bag)는 츄 특유의 감성을 더욱 입체적으로 드러낸다.
여기에 사랑스러운 감정의 밀당을 표현한 팝 넘버 ‘하이드 앤 시크’(Hide & Seek)과 폭발적인 에너지가 인상적인 하이퍼 록·팝 트랙 ‘첫눈이 오면 그때 거기서 만나(Loving You!)’까지 더해지며, 총 9곡으로 구성된 이번 앨범은 츄의 음악적 정체성과 폭넓은 스펙트럼을 입체적으로 완성할 예정이다.
한편 츄의 첫 정규 ‘엑스오, 마이 사이버러브’는 2026년 1월 7일 오후 6시 발매된다.
