원내대표-최고위원 4명 내달 동시 교체… 與 친명-친청, 주도권 놓고 수싸움 치열

당정 엇박자를 조율해 온 더불어민주당 김병기 원내대표가 임기를 5개월여 남기고 중도 사퇴하면서 정청래호(號) 민주당도 재편이 불가피해졌다. 친청(친정청래)계과 친명(친이재명)계 후보 중 어느 후보가 차기 원내대표로 선출되느냐에 따라 정 대표의 ‘개혁 페달’에 힘을 실을지, 제동을 걸지 여부가 결정되기 때문이다. 특히 내년 1월 11일 동시에 치러지는 원내대표와 최고위원 보궐선거에서 최고위원 4명이 교체되는 만큼 진영 간 치열한 수싸움이 예상된다.
● 원내사령탑 포함 최고위원 9명 중 4명 교체
민주당은 30일 “원내지도부 공백을 최소화하고 가급적 빠른 시간 안에 원내대표 선출 절차를 밟겠다”는 정청래 대표의 지시에 따라 10여 일 뒤인 내년 1월 11일 후임 원내대표를 선출하기로 했다. 같은 날 최고위원 3명의 보궐선거도 진행되는 만큼 당 최고위원회를 구성하는 9명 중 4명이 동시에 교체되는 것. 당무 집행에 관한 최고책임기관인 최고위는 당연직 최고위원인 당 대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명으로 구성된다.
특히 원내사령탑인 후임 원내대표 자리를 두고 친명계과 친청계의 신경전이 불붙을 것으로 전망된다. 친명으로 분류되는 김 원내대표는 그간 정 대표의 개혁 드라이브로 당정 엇박자 논란이 벌어질 때마다 당과 정부 사이에서 조율 역할을 해왔다는 평가를 받고 있다. 이에 따라 친명 진영에서는 후임자도 친명계가 맡아 당정 조율은 물론 지도부 내 권력 균형을 맞춰야 한다는 주장이 나온다.
반면 당권을 쥐고 있는 친청 진영에선 보궐선거는 물론 내년 6월 선거에서도 원내대표직을 연이어 차지해 당 주도권을 강화하겠다는 전략이다. 친명계 관계자는 “정 대표의 재선 도전이 확실시되는 내년 8월 전당대회를 어떤 원내대표가 당 대표 권한대행을 맡아 경선을 관리할지를 두고 당청 간 보이지 않는 수싸움도 관전 포인트”라고 말했다.
● 당내 “차기 원내대표 추대로 선출해야”
보궐선거 레이스가 시작됐지만 내년 6월 원내대표 선거를 염두에 두고 준비했던 예비 후보들은 출마를 망설이는 분위기다. 임기 5개월의 ‘반쪽짜리’ 원내대표인 데다 6·3지방선거까지 겹쳐 입법을 주도하는 원내사령탑으로서의 활동 반경이 위축될 수밖에 없다는 것. 원내대표의 역할이 중요한 정기국회 기간과 예산안 처리가 끝났다는 점도 같은 맥락이다.
이에 따라 당내에선 이번에 선출된 원내대표가 연임할 수 있는 길을 열어줘야 한다는 주장도 나온다. 연임이 가능해지면 이번 원내대표는 1년 4개월 임기로 차기 당권을 두고 경쟁하는 전당대회를 관리하는 막중한 권한을 갖게 될 전망이다.
차기 원내대표 후보군으로 3선의 박정 백혜련 한병도 의원(가나다순) 등이 꼽힌다. 이언주 최고위원과 조승래 사무총장도 자천타천으로 거론되고 있다. 지난해 김 원내대표에게 패배했던 4선 서영교 의원이 서울시장 선거 출마 대신 원내대표 보궐선거로 선회할 가능성도 점쳐진다.
민주당 3선 의원들은 이날 원내대표 선출 방식을 논의하기 위한 간담회를 열었지만 보궐선거 출마자를 3선 의원으로 한정 지을 수 없는 만큼 추대 방식은 검토하지 않기로 잠정 결론 내린 것으로 전해졌다. 3선 의원 모임 간사를 맡고 있는 위성곤 의원은 간담회를 마친 후 기자들과 만나 “특별하게 추대할 이유는 없는 것 같다. 당과 정부, 청와대가 호흡을 맞춰 나갈 수 있게 하는 게 중요하다”고 했다.
댓글 0