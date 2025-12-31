특혜 이어 ‘공천헌금 묵인’ 의혹… 김병기 사퇴

“당과 李정부의 걸림돌 될 수 없어”
지방선거 앞 與에 악재 판단한 듯
‘金가족 의혹’ 경찰 수사 본격화 전망
野, 공천헌금 의혹 강선우 등 고발
더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 원내대표직에서 사퇴했다. 전직 보좌진들의 폭로로 촉발된 갑질과 가족 특혜 의혹이 2022년 지방선거 당시 공천 헌금 묵인 의혹으로 번지자 내년 6·3 지방선거를 앞두고 여당에 악재로 작용할 수 있다는 판단에 따른 것으로 보인다.
김 원내대표는 이날 국회에서 “국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신이 있었고, 그 책임은 전적으로 제 부족함에 있다”며 “민주당과 이재명 정부에 걸림돌이 될 수 없다”고 사퇴 의사를 밝혔다. 이어 “시시비비를 분명히 가리고 진실을 끝까지 밝히는 길로 갈 것인지에 대한 고민은 제 거취와도 연결돼 있었다”며 “이 과정이 이재명 정부의 성공을 뒷받침할 민주당 원내대표로서의 책무를 흐리게 해서는 안 된다는 결론에 이르렀다”고 했다.
김 원내대표는 과거 보좌진들의 폭로로 호텔 숙박권 수수와 배우자의 구의회 업무추진비 사적 사용 의혹, 국가정보원 직원인 장남 업무에 보좌진을 동원했다는 의혹 등을 받았다. 다만 사퇴 결정은 김 원내대표가 서울시당 공천관리위원회 간사를 맡았던 2022년 지방선거 당시 강선우 의원 측이 시의원 공천을 신청한 김경 현 서울시의원으로부터 현금 1억 원을 받았다는 사실을 알고도 묵인했다는 의혹이 제기된 다음 날 이뤄졌다.
정청래 대표는 김 원내대표가 사퇴하자마자 윤리감찰단에 강 의원에 대한 진상조사를 지시했다. 2022년 지방선거에 이어 2024년 총선 공천관리위원회 간사를 지낸 김 원내대표는 조사 대상에서 제외됐다.
민주당 안팎에선 공천 헌금 묵인 의혹이 커지면 5개월여 앞으로 다가온 6·3 지방선거에 부담이 될 수 있다는 우려가 나온다. 국민의힘 소속 김태우 전 서울 강서구청장은 이날 김 원내대표와 강 의원, 김 시의원 등을 경찰에 고발했다. 김 원내대표와 가족을 둘러싼 특혜·갑질 의혹에 대한 경찰 수사도 본격화될 전망이다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 전북 김제 새만금 현장 방문 후 기자들과 만나 김 원내대표를 겨냥해 “정치적 책임으로 끝나는 게 아니라 법적 책임이 뒤따라야 한다”고 했다.
범여권인 정의당 강서구위원회도 강 의원과 김 시의원을 경찰에 고발했다. 경제정의실천시민연합(경실련)은 “공당의 공천 과정이 금품에 의해 오염되었을 가능성을 시사하는 매우 충격적인 정황”이라고 했고, 참여연대는 “공천 거래 의혹에 대한 수사가 즉각 이뤄져야 한다”고 했다.
한편 민주당은 김 원내대표의 후임을 뽑는 원내대표 보궐선거를 내년 1월 11일로 예정된 최고위원 보궐선거와 동시에 치르기로 했다.
