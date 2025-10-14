본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]기다림
동아일보
입력
2025-10-14 23:06
2025년 10월 14일 23시 06분
변영욱 기자
버려진 노란 소국 한 다발, 누군가 다시 품어주길 바라는 듯 쓰레기통 위에 놓여 있네요. ‘희망’이란 꽃말을 지닌 꽃, 따뜻한 주인과 함께하기를.
―서울 지하철 1·2호선 시청역에서
기다림
전생에 귀족?
생활의 지혜
#노란 소국
#희망
#꽃말
#쓰레기통
#서울 지하철
#시청역
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
