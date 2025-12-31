‘전주 얼굴 없는 천사’ 26년째 기부… 9000만원 전달

전북 전주시에서 매년 연말 성금을 두고 사라지는 이른바 ‘얼굴 없는 천사’가 올해도 성금을 기부했다. 26년째, 횟수로는 27번째다.
30일 전주시에 따르면 이날 오후 3시 43분경 전주시 노송동주민센터로 한 남성의 전화가 걸려 왔다. 이 남성은 “기자촌 한식뷔페 앞 소나무 아래에 상자를 두었으니 좋은 곳에 써달라”는 말을 남긴 뒤 전화를 끊었다. 현장에는 A4 용지 상자 하나가 놓여 있었고, 상자 안에는 5만 원권 돈다발과 돼지저금통, 편지가 들어 있었다. 편지에는 “2026년에는 좋은 일들만 있었으면 합니다. 새해 복 많이 받으세요”라는 내용이 적혀 있었다고 시는 전했다.
상자에 담긴 성금은 총 9004만6000원으로 집계됐다. 지금까지 얼굴 없는 천사가 전주시에 기부한 누적 성금은 11억3488만2520원이다.
노송동 얼굴 없는 천사는 2000년 4월 ‘어려운 이웃을 위해 써달라’며 58만4000원을 두고 간 것을 시작으로 매년 수백만 원에서 수천만 원의 성금을 기부해 왔다. 전주시는 이번 성금을 기부자의 뜻에 따라 어려운 이웃을 돕는 데 사용할 계획이라고 밝혔다.
