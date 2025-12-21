[단독]美 디즈니 손잡은 네이버웹툰…“K콘텐츠 IP 파이프라인으로 글로벌 플랫폼 도약”[테크챗]

20년 전인 2005년 12월, 출판 만화 유료 서비스를 하던 네이버 만화에 〈바나나걸〉, 〈골방환상곡〉 등 ‘웹툰’ 3작품이 올라왔다. 지금은 ‘조상님’이라고 불리는 초창기 작품들이다. 스마트폰도 없던 시절, PC 화면에 등장한 세로 스크롤 웹툰이 2024년 미국 나스닥 상장에 이어 올해 ‘디즈니’와 협업을 이뤄낸 네이버웹툰의 출발이었다.웹툰이란 신조어는 2000년 8월 천리안에서 웹(Web)과 카툰(cartoon)을 따와 처음 만들어졌다. 이후 ‘네이버웹툰’이 웹툰 대중화를 이끌며 글로벌 시장에 ‘웹툰’을 수출하는 데도 성공했다. 현재는 ‘웹툰이란 용어가 하나의 장르를 대표하는 보통 명사가 됐다.

크게보기 채유기 네이버웹툰 한국서비스 부사장은 12일 동아일보와 인터뷰하는 모습. 네이버웹툰 제공.

네이버웹툰의 전세계 월간활성이용자(MAU)수는 올 9월 기준 1억5500만명, 웹툰과 웹소설 창작자수는 2024년 12월 기준 2600만 명에 달한다.

“이미 웹툰으로 국내외 흥행을 검증했고 팬덤도 있는데다, 시각화도 되어있다보니 영상화로 수월하게 이어지고 있다. 글로벌 이용자들을 위해 한국에서 런칭하는 웹툰과 글로벌 런칭하는 웹툰간 회차 간격도 계속 줄여가고 있다.”