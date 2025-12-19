[사설]이렇게 무책임하고 오만한 기업이 또 있었나

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 따른 2차 피해가 현실로 나타났다. “쿠팡에서 유출된 정보로 대포통장이 개설돼 범죄 혐의가 있다”는 말에 속아 1100만 원을 이체한 피해 사례가 처음 확인된 것이다. 쿠팡이 2차 피해 방지에 사실상 손을 놓고 있는 사이 발생한 일이다.
금융감독원은 18일 “2차 피해 의심 신고가 5건 접수됐고 실제 피해 사례도 발생했다”며 소비자경보 단계를 격상했다. 이날 공개된 보이스피싱·스미싱 시도 사례는 “유출 정보가 범죄에 이용됐다”며 피싱사이트 접속을 유도하거나, “보상을 돕겠다”며 악성 링크를 클릭하게 만드는 방식 등이었다. 3370만 명의 개인정보가 유출돼 누구나 범죄 표적이 될 수 있는 만큼 국민적 불안은 더 커지는 모습이다.
그럼에도 쿠팡은 19일 저녁 “현재까지 2차 피해 사실을 당국에서 통보받은 바 없다”는 입장을 고수하고 있다. 2차 피해 방지를 위해 한 거라곤 홈페이지 게시와 문자 안내를 통해 “조심해 달라”고 당부한 게 사실상 전부다. 개인정보 유출과 이로 인한 2차 피해를 어떻게 보상할지에 대해서도 명확한 설명이 없다. 17일 국회 청문회에서도 “내부적으로 보상안을 검토 중”이란 원론적 입장만 되풀이했다.
이번 사태가 발생한 후 쿠팡의 대응을 보면 수습 의지가 있는지조차 의심스러울 정도다. 첫 공지에선 ‘개인정보 노출’이라며 사태 축소 의사를 드러냈다가 비판이 쏟아지자 ‘개인정보 유출’로 바로잡았다. 공동현관 비밀번호가 유출된 사실도 뒤늦게 인정했다. 17일 국회 청문회에는 창업주인 김범석 쿠팡Inc 의장과 박대준, 강한승 전 대표가 모두 불참했다. 그 대신 출석한 미국 국적 임시 대표는 “한국어를 모른다”며 13시간 넘게 동문서답으로 일관했다.
올해만 해도 여러 곳에서 개인정보 유출 사건이 발생했지만 쿠팡처럼 ‘할 테면 해 보라’는 식으로 나오는 기업은 없었다. 이 때문에 소비자 분노가 커지면서 국회가 연석 청문회와 국정조사를 추진하는 등 정치권과 정부의 대응 수위도 갈수록 높아지고 있다. 실질 경영자인 김 의장이 지금이라도 공개석상에서 고개를 숙이고 직접 피해보상 및 재발 방지 대책을 밝혀야 한다. 지금처럼 무책임과 무성의로 일관하다가는 감당하기 어려운 국민적 분노와 불신에 직면하게 될 것이다.
