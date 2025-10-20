동아일보

[고양이 눈]건재한 ‘파수꾼’

  • 동아일보
한때 아기를 태우고 안전을 책임졌던 유모차. 이제는 고깔 모양 러버콘을 싣고 도시 질서를 사수하고 있네요. 유모차의 변신에는 시한이 없습니다.

―서울 강동구 성내동에서

#유모차#안전#고깔 모양 러버콘#서울 강동구#성내동
양회성 기자 yohan@donga.com
