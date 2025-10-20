본문으로 바로가기
[고양이 눈]건재한 ‘파수꾼’
2025-10-20 23:09
2025년 10월 20일 23시 09분
양회성 기자
한때 아기를 태우고 안전을 책임졌던 유모차. 이제는 고깔 모양 러버콘을 싣고 도시 질서를 사수하고 있네요. 유모차의 변신에는 시한이 없습니다.
―서울 강동구 성내동에서
건재한 ‘파수꾼’
여름의 추억
“마음껏 뛰어 놀아요”
양회성 기자 yohan@donga.com
뒤로가기
댓글 0