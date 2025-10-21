본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]공생하는 삶
동아일보
입력
2025-10-21 23:06
2025년 10월 21일 23시 06분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251021/132609013/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
민들레꽃에 벌과 나비가 나란히 앉았습니다. 꽃은 꿀과 꽃가루를 내주고, 벌과 나비는 번식을 돕습니다. 자연의 공생이 이뤄지는 순간입니다.
―인천 소래습지공원에서
고양이 눈
>
구독
구독
공생하는 삶
건재한 ‘파수꾼’
여름의 추억
이런 구독물도 추천합니다!
박중현 칼럼
구독
구독
사설
구독
구독
머니 컨설팅
구독
구독
#민들레꽃
#벌
#나비
#꿀
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
금감원장 “민중기 주식 의혹 공소시효 완료” vs 국힘 “액수 커 연장”
10대 딸에 뜨거운 물 붓고 방치…경남 가수 겸 아나운서 살인혐의 기소
[사설]절실한 서울 15만 채 공급, 겹규제로 묶어둘 여유 없다
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0