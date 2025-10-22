본문으로 바로가기
[고양이 눈]“환영해요”
2025-10-22 23:09
2025년 10월 22일 23시 09분
홍진환 기자
‘ㅋㅋㅋ’로 도배된 대문 앞에 섰습니다. 문 옆 ‘어서오시길’이란 문구가 정말 마중이라도 나온 듯 반기고 있네요.
―서울 종로구 인사동에서
고양이 눈
“환영해요”
공생하는 삶
건재한 ‘파수꾼’
#인사동
#서울
#종로구
#대문
#환영문구
홍진환 기자 jean@donga.com
