[고양이 눈]“내 차는 소중하니까”

덩치 큰 차량 옆에 유아용 전동차 두 대가 줄지어 주차돼 있습니다. 주차금지 구역이지만 당당한 기세입니다. 작은 고추가 매운 법이죠.

―강원 화천군의 한 공영주차장에서

#유아용 전동차#주차금지 구역#공영주차장#강원 화천군#차량 크기#주차 문제
장승윤 기자 tomato99@donga.com
