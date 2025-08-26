본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]“내 차는 소중하니까”
동아일보
입력
2025-08-26 23:06
2025년 8월 26일 23시 06분
장승윤 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250826/132261585/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
덩치 큰 차량 옆에 유아용 전동차 두 대가 줄지어 주차돼 있습니다. 주차금지 구역이지만 당당한 기세입니다. 작은 고추가 매운 법이죠.
―강원 화천군의 한 공영주차장에서
고양이 눈
>
구독
구독
“내 차는 소중하니까”
“기죽지 마!”
하늘을 달리는 빛
이런 구독물도 추천합니다!
정덕현의 그 영화 이 대사
구독
구독
함께 미래 라운지
구독
구독
A Farm Show-창농·귀농 고향사랑 박람회
구독
구독
#유아용 전동차
#주차금지 구역
#공영주차장
#강원 화천군
#차량 크기
#주차 문제
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
[사설]韓美 ‘피스메이커論’으로 통했지만, ‘동맹 현대화’ 숙제는 남아
울산 현직 경찰 간부들, 술 마시다 흉기 난동…결국 직위 해제
10분 새 20㎜ 폭우…‘죽음의 구멍’ 맨홀에 휩쓸려 1.4km 떠내려가
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0