‘文정부 치매’ 발언 이병태 “정제되지 않은 표현…용서 구한다”

총리급 규제합리화위원회 부위원장으로 위촉된 이병태 전 카이스트 명예교수가 3일 과거 ‘막말 논란’에 대해 “저의 정제되지 않은 표현으로 불편함이나 상처를 느끼셨던 모든 분께 이 자리를 빌려 진심으로 이해와 용서를 구한다”고 고개를 숙였다.
이 부위원장은 이날 오후 자신의 페이스북에 ‘양해와 부탁의 말씀’이라는 제목으로 이같은 내용의 글을 올렸다. 그는 과거 홍준표 전 대구시장의 ‘경제 책사’로 불려온 보수 인사다. 청와대가 전날 발표한 인사에 이 부위원장이 포함되자 조국혁신당 등에선 비판이 이어졌다. “친일은 당연한 것” “(문재인 정부는) 치매인가, 정신분열증인가” 등 이 부위원장의 과거 막말을 문제삼은 것. 더불어민주당은 지난해 대선에서 그의 영입을 추진했지만 막말 논란으로 무산된 바 있다.
이 부위원장은 과거 발언에 대해 ”그간 저는 우리 사회의 여러 현안에 대해 학자로서 자유로운 시민의 신념을 담아 가감 없이 발언해 왔다“며 ”때로는 시각이 진영 논리를 대표하는 것처럼 이해되고 그 방식이 거칠거나 날카로워 논란이 되기도 했고 본의 아니게 누군가에게 상처를 드린 일도 있었다“고 했다. 이어 ”당시의 저는 공직이라는 무게를 염두에 두지 않은 채 자유주의자 시각에서 오로지 나라가 바른 방향으로 가야 한다는 절박함에 매몰돼 있었다“고 해명했다.
이 부위원장은 ”이제 공직자로서 더욱 무거운 책임감을 가지고 낮은 자세로 경청하며 우리 공동체의 통합과 발전을 위해 헌신하겠다“며 ”가야 할 길이 험난할지라도 오직 국익과 다음 세대의 미래만을 바라보며 뚜벅뚜벅 나아가며 최선을 다하겠다“고 말했다.
