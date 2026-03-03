전교조 창립 37년만에 명칭 바꾼다…“교직원 용어 혼란 정리”

전국교직원노동조합(전교조)이 창립 37년 만에 단체명을 바꾸기로 했다. 전교조는 가입 대상이 교원으로 제한되지만 이름에 ‘교직원’이라고 쓰여 혼란을 일으킨다는 지적이 많았다.
전교조는 3일 기자간담회를 열고 교권 투쟁, 학교업무 정상화, 정치기본권, 단체교섭 등 올해 4대 사업 계획을 발표했다. 사업 계획에 따르면 올 6, 7월 조합원 토론회를 통해 찬반 의견과 혁신 방안을 수렴하고 8월 임시대의원대회를 거쳐 9월 전 조합원 온라인 총투표에서 새로운 명칭을 확정할 계획이다. 지난해 조합원 설문조사에서는 응답자 51.8%가 단체 이름 변경에 찬성했다.
교사의 정치기본권 보장과 관련한 활동도 이어가기로 했다. 표현의 자유 보장, 정당 가입·후원 허용, 휴직 후 공직 출마 보장 등을 담은 법안 개정을 위해 여당인 더불어민주당 내 입법 테스크포스(TF)를 활용해 법제화를 추진할 계획이다. 박영환 전교조 위원장은 “다른 교사 단체, 공무원 단체와 함께 연내 정치기본권 회복을 목표로 활동할 것”이라고 말했다.
또 교사가 교육에만 전념할 수 있도록 채용, 시설, 회계 등 각종 행정 업무를 법적으로 완전히 분리하는 법안의 입법 운동도 추진한다. 유아교육법과 초·중등교육법을 개정해 행정 사무를 교사 직무에서 명시적으로 제외하는 조항을 신설한다는 계획이다.
