‘충주맨’ 김선태, 개인 유튜브 채널 개설…청와대行 아니었다

충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌어 온 ‘충주맨’ 김선태 전 주무관(39)이 사직 후 청와대행이 아닌 유튜버로 새출발한다.
김 전 주무관은 2일 개인 유튜브 채널 ‘김선태’를 개설했다. 채널 상단에는 검은색 바탕에 노란색 글씨로 ‘김선태’라고 적힌 로고가 있다. 프로필 사진으로는 김 전 주무관의 얼굴을 묘사한 그림이 올라왔다. 이는 여행 유튜버 ‘빠니보틀’이 그렸다. 빠니보틀은 이날 인스타그램 스토리를 통해 “‘전’ 충주맨 김선태의 새 채널 프로필 그림을 제가 제작했다. 여러 버전 중 노란색을 채택했다”며 “새출발하는 민간인 김선태의 시작을 응원한다”고 밝혔다.
영상은 게시되지 않은 상태다. 개설 직후 구독자 수가 빠르게 늘어 3일 오후 4시 55분 기준 약 1만5000명에 달했다.
김 전 주무관은 지난달 12일 사직서를 제출했다. 그는 자신의 사직 배경을 두고 내부 갈등 때문이라는 주장이 제기되자, 16일 충TV에 게시물을 올려 “일부에서 제기된 ‘왕따설’과 같은 내부 갈등에 대한 내용은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다”고 반박했다. 아울러 “저의 퇴사는 개인적인 목표 달성과 향후 새로운 도전에 대한 고민 끝에 나온 결정”이라고 설명했다.
업계에 따르면 김 전 주무관은 복수의 대형 연예기획사와 대기업으로부터 파격적인 조건의 영입 제안을 받은 것으로 알려졌다. 최근 청와대에서 강훈식 대통령비서실장을 만난 사실이 알려지며 청와대행 가능성도 거론됐다.
2016년 9급 공무원으로 입직한 김 전 주무관은 2019년부터 충주시 공식 유튜브 채널을 관리해 오며 ‘B급 감성’을 담은 콘텐츠로 공공기관 홍보의 패러다임을 바꿨다는 평가를 받았다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행 당시 생활 속 거리 두기 홍보를 위해 제작한 ‘공무원 관짝춤’ 영상은 조회수 약 1103만 회를 기록했다. 이 같은 공로를 인정받아 2024년 6급으로 초고속 승진했고, 지난해 1월부터는 뉴미디어팀장직을 맡아왔다.
