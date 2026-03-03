박봄 또 논란글…“다른 멤버 마약 덮으려 나를 마약쟁이 만들어”

그룹 2NE1 박봄이 같은 팀 멤버를 거론하며 “(멤버가) 마약 걸린 걸 커버하기 위해 박봄을 마약쟁이로 만들었다”고 3일 주장했다.
박봄은 이날 자신의 인스타그램에 “무서운 얘기를 하려고 한다. 또 난리날까봐 조심스럽다”며 이같이 올렸다. 그는 “애더럴(Adderall) 향정신성(의약품)이라고 알려진 약이 마음에 걸린다”며 “다시 말하고 싶지 않다”고 했다. 앞서 박봄은 2010년 미국에서 ADHD(주의력 결핍 과잉행동 장애) 치료제로 쓰이는 애더럴을 들여오다 적발된 바 있다. 당시 박봄은 “치료 목적으로 복용했으며 불법인지 몰랐다”고 해명했다. 이후 검찰은 치료 목적으로 들여온 정황을 확인하고 입건유예 처분을 내렸다.
박봄은 “저는 죽었다. 그렇지만 용기내서 말한다”며 “그거 마약 아니다. 저는 ADD(주의력 결핍증) 환자”라고 말했다. 그는 “(같은 팀 멤버가) 마약으로 걸려서 그걸 커버하기 위해서 박봄을 마약쟁이로 만들었다”며 “당시 나라에 애더럴에 대한 약 자체가 없었고 법 자체가 없었다”고 했다. 이어 YG엔터테인먼트와 양현석 총괄 프로듀서 등을 거론하며 “30년 동안 하나도 쓰지 않은 마약을 박봄이 정량보다 많이 썼다고 나라에 보고하지 말라”며 “내 영혼이 울고 있는 것 같아서 쓴다”고 남겼다.
박봄이 인스타그램에 알 수 없는 의미의 글을 남긴 것은 이번이 처음은 아니다. 그는 지난해 10월에도 “생각해보니 YG에서 성형을 해준 적이 한 번도 없다. 한 두 개는 내 돈으로 한 것“ ”이제까지 CF 4231개가 다 들어온 건데 다 누구를 줬다“ “(YG엔터테인먼트로부터) 약속된 수익금을 정산받지 못했다” 등 거짓이거나 일방적으로 주장하는 내용을 올렸다. 박봄은 의료진으로부터 안정이 필요하다는 소견을 받은 뒤 지난해 8월부터 활동을 중단한 상태다.