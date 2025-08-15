동아일보

[고양이 눈]포도를 품은 커피

커피잔 위로 피어난 거품들이 하나하나 엮여 작은 포도송이가 됐네요. 커피 한 모금마다 입안에 포도향이 스며들 것 같습니다.

―서울 강동구 상일동에서

신원건 기자 laputa@donga.com
