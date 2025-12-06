케데헌 OST 3곡, 英 싱글차트 차트인 유지…‘골든’ 13위

왬! ‘라스트 크리스마스’ 등 캐럴 5곡 톱10 역주행 진입
테일러 스위프트 ‘더 페이트 오브 오필리아’ 7주 1위
넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST 수록곡들이 영국 오피셜 싱글차트에 장기간 흥행을 이어가고 있다.
5일(이하 현지시간) 오피셜 차트에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든(GOLDEN)’이 오피셜 싱글 톱100 최신 차트(5~11일)에서 13위를 차지했다. 지난 주 6위에서 7계단 하락했으나, 해당 차트에 24주째 머물렀다.
헌트릭스의 다른 곡인 ‘하우 잇츠 던(REHOW IT’S DONE)‘은 지난 주보다 12계단 하락한 30위에 걸리며 해당 차트엔 통산 11주째 진입했다.
헌트릭스의 또 다른 곡 ’왓 잇 사운즈 라이크(What It Sounds Like)‘는 지난 주보다 21계단 떨어진 41위를 차지하며 7주 연속 해당 차트에 들어왔다.
이에 따라 이번 주에도 ’케이팝 데몬 헌터스‘ 세 곡이 오피셜 싱글차트 톱100에 들었다. 크리스마스 시즌을 맞아 전통의 캐럴들이 역주행 중이다.
영국 팝 듀오 ’왬!(Wham!)‘의 대표곡 ’라스트 크리스마스(Last Christmas)‘(3위) 미국 팝스타 머라이어 케리의 ’올 아이 원트 포 크리스마스 이스 유(All I Want for Christmas Is You)‘(4위), , 브렌다 리의 ’록킹 어라운드 더 크리스마스 트리(Rockin‘ Around The Christmas Tree)’(6위), 미국 팝스타 켈리 클락슨의 ‘언더니스 더 트리(UNDERNEATH THE TREE)’가 9위, 미국 팝스타 아리아나 그란데의 ‘산타 텔 미(SANTA TELL ME)’(10위) 등 5곡이 톱10에 들어왔다.
미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트 정규 12집 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl)’의 타이틀곡 ‘더 페이트 오브 오필리아’는 이번 주에도 1위를 차지하며 통산 7주째 정상을 기록했다.
댓글 0