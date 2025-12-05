배우 조진웅 ‘소년범’ 의혹 인정…성폭행은 부인

배우 조진웅(본명 조원준)이 고교 시절 소년범으로 보호처분을 받았다는 의혹을 인정했다. 다만 ‘성폭행’ 의혹에 대해서는 부인했다.
5일 조진웅 소속사 사람엔터테인먼트는 “배우에게 확인한 결과, 미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다”고 밝혔다.
그러면서도 “다만 이는 일부 확인된 사실에 기반한 것으로, 30년도 더 지난 시점이라 경위를 완전히 파악하기는 어렵고 관련 법적 절차도 이미 종결된 상태”라며 “성폭행 관련한 행위와는 무관하다는 점을 분명히 말씀 드린다”고 강조했다.
소속사 측은 “성인이 된 후에도 미흡한 판단으로 심려를 끼친 순간들이 있었던 점 역시 배우 본인은 매우 무겁게 받아들이며 깊이 반성하고 있다”고 사과했다.
그러면서 “배우의 지난 과오로 인해 피해와 상처를 받으신 모든 분들께 진심으로 사과드린다. 아울러 조진웅 배우를 응원해 주신 분들께 실망을 끼쳐 드려 죄송하다”고 덧붙였다.
조진웅이 아버지의 이름을 예명으로 사용해 온 것에 대해서는 “과거를 감추기 위한 목적이 아니라 스스로에게 다짐하며 더 나은 사람이 되고자 한 결심에서 비롯된 배우의 진심”이라며 “이를 너그럽게 이해해 주시길 간곡히 부탁드린다”고 당부했다.
끝으로 소속사측은 “조진웅 배우 보도 관련 입장 발표가 늦어져 걱정을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 “다시 한 번 심려를 끼쳐드려 거듭 죄송하다는 말씀을 드린다”고 재차 고개를 숙였다.
앞서 디스패치는 이날 조진웅이 고교 시절 성폭행, 절도 등의 범죄를 저질러 소년보호처분을 받아 소년원에 송치됐다고 보도했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0