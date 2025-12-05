‘커플 타투 의혹’ 정국-윈터 열애설에 소속사 ‘노코멘트’

그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 에스파 윈터의 열애설이 제기됐다. 양측 소속사는 긍정도 부정도 하지 않은 채 침묵을 이어가며 추측이 확산되는 분위기다.
최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 두 사람이 교제 중이라는 주장과 함께 여러 사진이 공유돼 화제를 모았다.
게시물에 따르면 윈터는 팔 뒤편에 강아지 세 마리가 이어진 형태의 타투를 새겼고, 정국 역시 같은 위치에 유사한 타투가 있어 ‘커플 타투’ 의혹이 불거졌다.
뿐만 아니라 두 사람이 무대에서 사용하는 인이어 디자인, 착용하는 팔찌·반지·네일아트·반바지 등의 아이템이 비슷하다는 점도 근거로 제시됐다. 정국으로 추정되는 인물이 올해 초 에스파의 콘서트를 관람하는 모습이 포착된 정황 역시 다시 주목받고 있다.
이처럼 여러 정황이 겹치자 온라인에서는 “진짜 사귀는 것 아니냐”는 반응부터 “우연의 일치일 뿐”이라는 의견까지 엇갈리며 뜨거운 논쟁이 이어지고 있다. 방탄소년단과 에스파 모두 글로벌 팬덤을 보유한 K팝 그룹인 만큼 국내외 팬들의 관심도 뜨겁다.
앞서 정국은 2021년 배우 이유비와 열애설에 휩싸였으나, 당시 소속사는 “사실이 아니다”며 즉각 부인했다. 윈터 역시 지난해 그룹 엔하이픈 정원과의 열애설에 “사실무근”이라며 법적 대응을 예고한 바 있다.
그러나 이번 열애설과 관련해서는 양측 모두 묵묵부답으로 일관하고 있어, 누리꾼들의 궁금증은 더욱 커지고 있다.
한편 정국은 내년 방탄소년단의 완전체 컴백을 준비 중이며, 윈터가 속한 에스파는 월드투어 ‘2025 에스파 라이브 투어 - 싱크 : 엑시스 라인’으로 전 세계 팬들과 만나고 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
