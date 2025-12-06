한국, 멕시코·남아공·유럽PO 승자와 북중미 월드컵 A조…‘죽음의 조’ 피했다

한국이 2026 북중미(미국, 멕시코, 캐나다) 월드컵 조별리그에서 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프(PO) 승자와 32강 진출을 놓고 경쟁하게 됐다. 한국은 ‘죽음의 조’는 피했지만, 월드컵 공동 개최국으로 안방 이점을 가진 멕시코와 한 조에 속했다.
한국은 6일 미국 워싱턴 케네디센터에서 열린 북중미 월드컵 조 추첨식에서 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 PO 승자와 함께 A조에 편성됐다. A조에 속할 유럽 팀은 덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드가 경쟁하는 내년 3월 유럽 PO 패스D를 통해 결정된다.
조 추첨 포트1 국가인 멕시코는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 15위로 포트2 한국(22위)보다 7계단 높은 팀이다. 한국은 2018 러시아 월드컵 조별리그에서 1-2로 패한 것을 포함해 역대 멕시코와의 A매치 전적에서 4승 3무 8패로 열세에 있다. 다만 올해 9월 미국에서 열린 평가전에선 손흥민(LA FC)과 오현규(헹크)의 득점을 묶어 2-2 무승부를 거뒀다.
남아프리카공화국은 이번 조 추첨 포트 3에 속한 국가 중 가장 랭킹이 낮은 61위다. 한국은 A매치에서 남아프리카공화국을 상대한 적이 없다. 유럽 PO를 앞둔 팀(포트 4) 중 가장 까다로운 상대는 덴마크다. 덴마크는 한국보다 FIFA 랭킹이 한 계단 높은 21위다. 한국은 덴마크와의 A매치 전적에서 1무 1패로 열세다.
한국은 개최국 멕시코와 한 조가 되면서 조별리그 일정을 모두 멕시코에서 치르게 됐다. 한국은 내년 6월 11일(현지 시간) 멕시코 과달라하라에서 유럽 PO 승자와 1차전을 치르고 일주일 뒤 같은 장소에서 멕시코와 2차전 대결을 벌인다. 남아프리카공화국과의 3차전은 6월 24일 몬테레이에서 열린다. 이동거리와 시차에 대한 부담은 줄어 들었지만, 과달라하라 고지대에서 열리는 1, 2차전에 대한 철저한 대비가 필요하다.
이번 월드컵은 참가국이 32개국에서 48개국으로 확대돼 치러지는 첫 월드컵이다. 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위와 성적이 좋은 8개 3위 팀이 32강 토너먼트에 진출한다. 1986년 멕시코 대회부터 11회 연속 월드컵 본선 무대에 오른 한국은 방문 대회 역대 최고 성적인 8강 진출을 노린다.
이날 조 추첨식에서는 북미 4대 프로스포츠 전현직 스타들이 본선 참가국들의 운명을 결정해 눈길을 끌었다.
미국프로야구(MLB) 강타자 에런 저지(뉴욕 양키스), 미국프로농구(NBA) ‘괴물 센터’ 샤킬 오닐(은퇴), 북미아이스하키리그(NHL)의 ‘레전드’ 웨인 그레츠키(은퇴), 미국프로미식축구리그(NFL) 역사상 최고의 쿼터백 톰 브레이디(은퇴)가 조 추첨식 무대에 올라 추첨용 공을 뽑았다. 한국이 속한 포트2 국가들의 조 편성은 오닐이 맡았다.
한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 FIFA가 신설한 ‘FIFA 평화상’을 받았다. 잔니 인판티노 FIFA 회장이 트럼프 대통령에게 메달과 함께 인증서를 전달했다. 인판티노 회장은 트럼프 대통령을 수상자로 선정한 이유에 대해 “전 세계 평화와 통합을 촉진하기 위해 보여준 노력과 행동을 기리기 위한 것”이라고 설명했다. 트럼프 대통령은 “내 인생에서 큰 영예 중 하나다. 우리는 수백만 명의 생명을 구했다”고 수상 소감을 밝혔다.
■ 2026 북중미 월드컵 조 추첨 결과 A조 : 멕시코, 남아프리카공화국, 한국, 유럽PO 패스D B조 : 캐나다, 유럽PO 패스A, 카타르, 스위스 C조 : 브라질, 모로코, 아이티, 스코틀랜드 D조 : 미국, 파라과이, 호주, 유럽PO 패스C E조 : 독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르 F조 : 네덜란드, 일본, 유럽PO 패스B, 튀니지 G조 : 벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드 H조 : 스페인, 카보베르데, 사우디아라비아, 우루과이 I조 : 프랑스, 세네갈, 대륙간 PO 패스2, 노르웨이 J조 : 아르헨티나, 알제리, 오스트리아, 요르단 K조 : 포르투갈, 대륙간 PO 패스1, 우즈베키스탄, 콜롬비아 L조 : 잉글랜드, 크로아티아, 가나, 파나마
