[고양이 눈]그림자 놀이
동아일보
입력
2025-08-17 23:06
2025년 8월 17일 23시 06분
양회성 기자
여름이라 해가 길어서일까요? 햇살이 만들어 낸 아이의 팔과 허리도 길쭉하네요. 그림자 놀이에 빠진 아이의 모습에 어른도 따라 해보고 싶네요.
―서울 강동구 둔촌동에서
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
