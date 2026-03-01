증시 활황에 빚투도 최대… 신용거래 32조 넘어

올들어 코스피서 25% 넘게 급증
국내 증시가 활황을 이어가면서 이른바 ‘빚투’(빚내서 투자) 지표로 불리는 신용거래융자 잔액이 사상 처음으로 32조 원을 넘어섰다. 코스피 신용거래융자 잔액이 올 들어서만 25% 이상 증가하는 등 빚을 내서 주식을 매입하는 투자자들이 빠르게 늘면서 ‘빚투’ 경고음도 커지고 있다.
주가 하락땐 반대매매로 손실 우려
1일 금융투자협회에 따르면 지난달 26일 기준 국내 증시 전체 신용거래융자 잔액은 32조3685억 원으로 지난해 말(27조2865억 원) 대비 18.6% 늘어났다. 신용거래융자 잔액은 지난달 29일 사상 처음으로 30조 원을 넘어섰고 한 달 새 2조 원 이상 증가했다.
특히 코스피가 지난달 26일 종가 기준으로 사상 처음 6,300을 돌파하는 등 가파른 상승세를 이어가면서 코스피 신용거래융자 잔액의 상승 폭도 컸다. 코스피 신용거래융자 잔액은 지난달 26일 21조4968억 원으로 지난해 말(17조1261억 원) 대비 25.5% 증가했다.
신용거래융자 잔액은 투자자가 증권사로부터 주식 매수를 위해 빌린 자금 중 아직 갚지 않은 금액을 말한다. 신용융자는 주식이 대출 담보로 잡혀, 주가가 하락할 때는 가치 부족으로 강제 처분(반대매매)을 당해 큰 손실이 발생할 수 있다.
지민구 기자 warum@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0